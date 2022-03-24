24 марта 2022
23 марта 2022

Мэрия ЯНАО поддержала российских военных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Сегодня как никогда важны единство, уверенность и стойкость, заявил Андрей Гаранин Фото:
Свет в здании мэрии зажгли в форме буквы Z

Мэрия города Губкинский (ЯНАО) поддержала российских военнослужащих участвующих в спецоперации на Украине, включив в здании администрации свет в форме буквы Z. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин.

«Сегодня как никогда важны единство, уверенность и стойкость. И мы поддерживаем нашу страну, нашу армию — солдат и офицеров, участвующих в миротворческой операции», — написал мэр города в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что общественник Игорь Заборовский организовал сбор посылок для военнослужащих участвующих в спецоперации на Украине. Жители ЯНАО собрали для военных теплые вещи, лекарства от простуды, консервы заводского производства, сигареты, пауэрбанки и сладости.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, она несет освободительный характер, цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.

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Мэрия города Губкинский (ЯНАО) поддержала российских военнослужащих участвующих в спецоперации на Украине, включив в здании администрации свет в форме буквы Z. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин. «Сегодня как никогда важны единство, уверенность и стойкость. И мы поддерживаем нашу страну, нашу армию — солдат и офицеров, участвующих в миротворческой операции», — написал мэр города в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что общественник Игорь Заборовский организовал сбор посылок для военнослужащих участвующих в спецоперации на Украине. Жители ЯНАО собрали для военных теплые вещи, лекарства от простуды, консервы заводского производства, сигареты, пауэрбанки и сладости. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, она несет освободительный характер, цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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