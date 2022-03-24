Сегодня как никогда важны единство, уверенность и стойкость, заявил Андрей Гаранин Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Свет в здании мэрии зажгли в форме буквы Z telegram-канал Андеря Гаранина

Мэрия города Губкинский (ЯНАО) поддержала российских военнослужащих участвующих в спецоперации на Украине, включив в здании администрации свет в форме буквы Z. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин.

«Сегодня как никогда важны единство, уверенность и стойкость. И мы поддерживаем нашу страну, нашу армию — солдат и офицеров, участвующих в миротворческой операции», — написал мэр города в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что общественник Игорь Заборовский организовал сбор посылок для военнослужащих участвующих в спецоперации на Украине. Жители ЯНАО собрали для военных теплые вещи, лекарства от простуды, консервы заводского производства, сигареты, пауэрбанки и сладости.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, она несет освободительный характер, цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.