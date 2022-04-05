На курганских выборах искусственно «сушат» явку

В Кургане в апреле пройдут довыборы депутатов в гордуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На довыборах в Курганскую гордуму по пятому избирательному округу отмечается низкая активность кандидатов. Это связано с так называемой «сушкой» явки, рассказал URA.RU политолог Сергей Ширяев. Выборы в гордуму пройдут через три недели.

«Учитывая небольшой масштаб выборов, вряд ли стоит ожидать крупной „верхней“ кампании. Работа с избирателем ведется, но это точечные небольшие акции, призванные мобилизовать именно „своего“ избирателя», — уточнил Ширяев.

Пока наибольшую активность демонстрирует кандидат от партии «Единая Россия» Татьяна Кравец. Она регулярно участвует в педагогических мероприятиях, несколько дней назад на информационных досках у подъездов на округе появились ее плакаты.

Координатор Курганского отделения ЛДПР Юрий Ярушин в беседе с URA.RU рассказал, что выборы такого уровня в нынешних условиях — это не столько борьба личностей и идей за голоса, а привод на участки своего замотивированного электората. Тем не менее, курганские либерал-демократы всерьез относятся к любой избирательной кампании и намерены побороться за голоса на пятом округе. Там от ЛДПР зарегистрирована Татьяна Липатова.

Первый секретарь Курганского областного комитета КПРФ Виктор Зырянов отметил, что коммунистами выдвинут кандидат Игорь Гатаулин. Партия настроена на серьезную борьбу в самое ближайшее время. В региональном отделении партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду!» ответили, что выдвинутый кандидат Роман Кайгородов тоже намерен заявить о себе на округе, подробности обещали сообщить позже. До этого Кайгородов уже был депутатом гордумы от «Единой России», но вынужден был уйти из партии и думы. Он не указал в декларации доход, полученный от трудовой деятельности и продажи автомобиля, а также, что является учредителем ООО.

По телефону, указанному на сайте реготделения партии «Новые люди» никто не ответил, в партию был направлен запрос. Новичков в этой кампании представляет Евгений Рыбин. Дополнительные выборы депутата гордумы пройдут в течение трех дней с 22 по 24 апреля.

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