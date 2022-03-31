В Тюменской области ищут ящур и чуму

Власти проводят исследования, чтобы предотвратить вспышки опасных болезней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пробы на ящур, чуму и другие опасные болезни начали брать у домашнего скота в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии Тюменской области.

«Госветслужба Тюменской области приступила к отбору проб от животных в рамках эпизоотического мониторинга болезней. Лабораториями будут проведены исследования на такие опасные заболевания как чума свиней, бешенство, грипп птиц, лихорадку овец, ящур, чуму птиц, бруцеллез и другие», — рассказали URA.RU в управлении ветеринарии Тюменской области.

Мониторинг проводится для предупреждения возникновения очагов болезней, а также для контроля за их распространением. Специалистам предстоит взять более 126 000 проб.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году в Тюменской области случилась вспышка птичьего гриппа на крупнейшей птицефабрике — «Боровской». Предприятию пришлось надолго прекратить работу, а также сжечь все поголовье кур.

Также в регионе нередко выявляют очаги бешенства. Один из них был обнаружен у резиденции губернатора Александра Моора. А в феврале текущего года власти созвали экстренное совещание из-за опасений, что в Тюменскую область из Казахстана могут завезти ящур.