Тюменский депутат объяснила, почему России не страшны санкции

Оксана Величко считает, что у России есть все необходимые ресурсы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы избежать последствий западных санкций и даже «кормить весь мир». Такое мнение высказала представитель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.

«Только у нашей страны есть климатические, земельные, географические ресурсы к тому, чтобы кормить весь мир. Этому направлению нужна мощная государственная поддержка. Особое внимание надо уделить вопросам культуры и воспитания в широком смысле: культура производства, культура мировоззрения могут стать основой идеологии, вокруг которой сплотится все общество», — передает слова Оксаны Величко издание «Тюменская линия».

По словам депутата, для страны крайне важны люди, которые способны повышать платежеспособность населения, путем распределения прибыли для повышения заработных плат сотрудников. «Именно такие люди улучшают ситуацию в обществе», — заявила Оксана Величко. Также она считает, что продовольствие является новой нефтью для России.

24 февраля Россия объявила о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Поводом к ее проведению стал многолетний геноцид, которым подвергались жители Донбасса. Представители западных стран не поддержали проведение спецоперации и отреагировали на нее введением различных санкций в отношении РФ. Президент Владимир Путин охарактеризовал такие действия со стороны Запада прямой агрессий.