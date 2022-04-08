В Тюменской области участникам спецоперации хотят дать автольготу

Участникам спецоперации из Тюменской области хотят отменить транспортный налог (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ветеранам боевых действий — участникам спецоперации на Украине в Тюменской области предложили отменить транспортный налог. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу.

«Внести изменения в закон Тюменской области „О транспортном налоге“. От уплаты налога освободить ветеранов боевых действий, по одному из принадлежащих им транспортных средств», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому участников спецоперации РФ на Украине приравняли к ветеранам боевых действий. Таким образом, они также могут получить региональную льготу, если внесенный в облдуму законопроект будет принят.

Документ вводит правило об отмене транспортного налога и для участников Великой Отечественной войны. Предполагается, что они не будут платить на тех же условиях, что и ветераны боевых действий. Законопроект подготовил депутат от ЛДПР Глеб Трубин.

Спецоперация РФ на Украине была начата 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны. Со стороны РФ в операции участвуют профессиональные российские военные, служащие по контракту. Ранее власти Тюменской области озвучили, какие выплаты может получить эта категория тюменцев и их близкие. А судебные приставы готовы приостановить исполнительные производства, по которым у солдат есть долги.