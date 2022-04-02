Тюменским участникам спецоперации на Украине заморозят долги. Их просят обратиться к приставам

04 апреля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Жителям Тюменской области — участникам спецоперации РФ на Украине, имеющим долги по исполнительным листам, готовы полностью или частично их приостановить. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов. За получением услуги, от имени родных, могут обратиться и родственники военных. «Граждане, направленные для выполнения задач в ходе спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР, признаются ветеранами боевых действий. По закону в их отношении исполнительные производства подлежат приостановлению — полностью или частично. Для начала этой работы службе судебных приставов нужно получить данные о военнослужащих», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменского УФССП. Там пояснили, что заявить о своем праве могут не только сами военные, но и их родные. Членам семьи достаточно обратиться к приставам и сообщить, что их родственник участвует в спецоперации. После ведомство само займется проверкой всех нужных документов, в сотрудничестве с военкоматами. Подать обращения могут и сами военные в случае, если у них есть доступ к интернету. Для этого нужно зайти на сайт УФССП и заполнить форму обратной связи. Спецоперация РФ на Украине проводится с целью демилитаризации и денацификации. Поводом стал многолетний геноцид жителей Донбасса. В ответ на действия РФ страны Запада ввели в отношении россиян многочисленные санкции. Для стабилизации обстановки внутри России власти проводят масштабную работу. Так, президентом страны Владимиром Путиным уже введены выплаты для семей с детьми от 8 до 17 лет. В Тюменской области принято решение выплатить неработающим пенсионерам и инвалидам по 2 000 рублей. Также в регионе поддержат бизнес и исполнителей госконтрактов.