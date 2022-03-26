Владимир Путин поручил внести изменения в закон «О ветеранах» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участников специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины признают ветеранами боевых действий. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Внести изменения к Федеральному закону «О ветеранах». Дополнить его пунктом «выполнение зада в ходе специальной военной операции на территории Украины», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это вынужденно решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В марте в Госдуме впервые выступили с инициативой признать участников спецоперации ветеранами боевых действий. 23 марта инициативу одобрили в Совете Федерации РФ.