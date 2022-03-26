Путин дал новые привилегии участникам спецоперации на Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин поручил внести изменения в закон «О ветеранах» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участников специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины признают ветеранами боевых действий. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Внести изменения к Федеральному закону «О ветеранах». Дополнить его пунктом «выполнение зада в ходе специальной военной операции на территории Украины», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это вынужденно решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В марте в Госдуме впервые выступили с инициативой признать участников спецоперации ветеранами боевых действий. 23 марта инициативу одобрили в Совете Федерации РФ.

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Участников специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины признают ветеранами боевых действий. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Внести изменения к Федеральному закону «О ветеранах». Дополнить его пунктом «выполнение зада в ходе специальной военной операции на территории Украины», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это вынужденно решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В марте в Госдуме впервые выступили с инициативой признать участников спецоперации ветеранами боевых действий. 23 марта инициативу одобрили в Совете Федерации РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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