11 апреля 2022

Ночные автолюбители терроризируют тюменцев в центре города. Видео

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Новогоднее оформление. Тюмень, машины, дорога, автомобили, галерея вояж, тц галерея вояж
Автолюбители собираются в вечернее время на парковке ТЦ «Рентал» Фото:

Жители Тюмени жалуются, что им не дают спать по ночам автолюбители, которые собираются на парковке около ТЦ «Рентал». Возмущенный пост опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Каждый день после девяти часов вечера на парковке возле „Рентала“ собирается компания из разных мамкиных дрифтеров. Невозможно постоянно спать с берушами, а от сабвуферов они и не помогают. Постоят там 10-15 минут, потом уезжают, возвращаются, и так до двух ночи может продолжаться, а летом и до утра», — пишет анонимный автор поста.

В комментариях тюменцы стали предлагать жильцам переехать из центра, ведь там постоянный шум. «Купите квартиру в другом месте», — предложила Анастасия Пухова. «Вы хотите тишины в самом центре города, а куда молодежи вообще деваться? Отовсюду гонят», — пишет София Кипр.

Однако нашлись и те, кто поддержал возмущения автора. «Заявления в гаи написать, и поставят там экипаж. Всех растонируют и штрафов кучу выпишут», — пишет Юрий Алексеевич. «Еще они постоянно гоняют от первомайской до набережной. Так и хочется кинуть кирпич им в стекло», — прокомментировал Ричерд Мардан.

URA.RU пыталось связаться с управой Центрального Административного Округа. Однако получить комментарий не удалось.

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Жители Тюмени жалуются, что им не дают спать по ночам автолюбители, которые собираются на парковке около ТЦ «Рентал». Возмущенный пост опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Каждый день после девяти часов вечера на парковке возле „Рентала“ собирается компания из разных мамкиных дрифтеров. Невозможно постоянно спать с берушами, а от сабвуферов они и не помогают. Постоят там 10-15 минут, потом уезжают, возвращаются, и так до двух ночи может продолжаться, а летом и до утра», — пишет анонимный автор поста. В комментариях тюменцы стали предлагать жильцам переехать из центра, ведь там постоянный шум. «Купите квартиру в другом месте», — предложила Анастасия Пухова. «Вы хотите тишины в самом центре города, а куда молодежи вообще деваться? Отовсюду гонят», — пишет София Кипр. Однако нашлись и те, кто поддержал возмущения автора. «Заявления в гаи написать, и поставят там экипаж. Всех растонируют и штрафов кучу выпишут», — пишет Юрий Алексеевич. «Еще они постоянно гоняют от первомайской до набережной. Так и хочется кинуть кирпич им в стекло», — прокомментировал Ричерд Мардан. URA.RU пыталось связаться с управой Центрального Административного Округа. Однако получить комментарий не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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