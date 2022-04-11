Кондитеры в ЯНАО будут работать в обход санкций

Теперь кондитерская для изготовления сладостей закупает сахар в Тюмени и Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Кондитерский дом «Кристина», который работает в ЯНАО более десяти лет, не будет останавливать производство сладостей из-за прекращения поставок импортных ингредиентов. Предприятие заменит продукты отечественными аналогами, сообщили в администрации Нового Уренгоя.

«Теперь поставки сахара осуществляются из Тюмени и Екатеринбурга. Существенным для деятельности кондитерского дома оказалось прекращение поставок сырья из Франции, Бельгии, Италии. Эту проблему также удалось решить — за счет поиска альтернативных вариантов продукции и пересмотра рецептур», — говорится в сообщении.

Ежедневно кондитерская производит больше тонны изделий: различные торты, пироги, муссы и пирожные. Сладости продаются в фирменных магазинах, которые открыты в Новом Уренгое, Надыме, Пангодах, а также поселках Ямбург и Уренгой.

«Если раньше запасы сырья в цехах были минимальные — поставщики снабжали предприятие бесперебойно — то сейчас закупки более объемные. Это делается для того, чтобы обеспечить бесперебойный производственный процесс», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что фермер из Нового Уренгоя готов обеспечить магазины в ЯНАО натуральными продуктами и полуфабрикатами собственного производства. Это могло бы заменить тех производителей, которые покинули отечественный рынок. Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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