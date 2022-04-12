Курганцы отправили тысячи банок тушенки на Украину

На Украину отправят более 2,5 тысяч банок тушенки из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кургане собрали партию гуманитарной помощи для российских солдат и беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. На Украину отправилась почти тонна тушенки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сотрудник мясокомбината «Велес» во время погрузки консервов в грузовой автомобиль.

«Отправляем 2 573 банки мясных консервов. Всего 949 килограмм на общую сумму 221 800 рублей», — сообщили в мясокомбинате.

В гуманитарную помощь также вошли почти две тонны продуктовых наборов, две тонны продуктов питания, 452 килограмма сахара, 1032 бутылки растительного масла, три тонны макарон, 430 килограмм кондитерских изделий, более четырех тонн крупы, полторы тонны муки и 67 коробок средств личной гигиены. Всего гуманитарный груз составил почти 19 тонн на 1,8 млн рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что мясокомбинат «Велес» отправил две партии гуманитарной помощи для российских солдат и беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. В общей сложности порядка 10 000 банок тушенки.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины и денацификации утром 24 февраля. По словам главы государства, Кремль не намерен оккупировать территорию Украины. Причинами для проведения спецоперации стали издевательства Украины над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, а также угроза расширения НАТО на восток, заявлял глава государства.

На Украину отправили почти тонну мясных консервов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Также в гуманитарной помощи на Украину отправили три тонны макарон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Украину из Кургана отправили более четырех тонн крупы в ассортименте и 1032 бутылки растительного масла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Всего гуманитарный груз составил почти 19 тонн на 1,8 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU