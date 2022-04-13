Губернатор Моор поставил задачу банкам

14 апреля 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Александр Моор призвал банки насытить экономику региона деньгами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Банки должны насытить экономику Тюменской области деньгами. Об этом с своем telegram-канале заявил губернатор Александр Моор, комментируя итоги совещания с региональными топ-менеджерами финансовых организаций. «Основная задача — насытить региональную экономику деньгами. Есть объективные сложности, риски, но, я уверен, вместе мы справимся. Расширяет возможности для кредитования — снижение ключевой ставки Центробанком РФ», — написал глава Тюменской области. По словам Моора, банки уже выдали в регионе льготные кредиты со ставкой 13,5-15% 61 предприятию на сумму около 2 млрд руб. «Но в нынешней непростой экономической ситуации и финансовым организациям, и бизнесу, и власти нужно действовать более оперативно», — подчеркнул он. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции, которые, в частности, коснулись банковского сектора. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Банки должны насытить экономику Тюменской области деньгами. Об этом с своем telegram-канале заявил губернатор Александр Моор, комментируя итоги совещания с региональными топ-менеджерами финансовых организаций. «Основная задача — насытить региональную экономику деньгами. Есть объективные сложности, риски, но, я уверен, вместе мы справимся. Расширяет возможности для кредитования — снижение ключевой ставки Центробанком РФ», — написал глава Тюменской области. По словам Моора, банки уже выдали в регионе льготные кредиты со ставкой 13,5-15% 61 предприятию на сумму около 2 млрд руб. «Но в нынешней непростой экономической ситуации и финансовым организациям, и бизнесу, и власти нужно действовать более оперативно», — подчеркнул он. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции, которые, в частности, коснулись банковского сектора.