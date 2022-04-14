Мэр Кургана не поехала в Екатеринбург на совещание по санкциям

Глава Кургана Елена Ситникова примет участие в важном совещании в режиме ВКС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Мэр Кургана Елена Ситникова не поехала в Екатеринбург на совещание, которое проходит 15 апреля под эгидой ассоциации «Города Урала». Причина связана с пожароопасным сезоном. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. Ранее сообщалось, что мэры крупнейших уральских городов соберутся, чтобы обсудить антироссийские санкции, введенные странами Запада.

«В связи с введением особого противопожарного режима, глава Кургана Елена Ситникова находится в городе, на своем рабочем месте. Она будет принимать участие в заседании ассоциации „Города Урала“ в режиме видеоконференцсвязи», — уточнили в пресс-службе мэрии Кургана.

Планируется, что Ситникова выступит с докладом на совещании «Развитие промышленности российских городов». Она расскажет, как развивается эта сфера в Кургане.

Особый противопожарный режим ввели в Курганской области с 15 апреля. В регионе, в частности, запрещено посещать леса и использовать открытый огонь для приготовления пищи на улице.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пройдет совещание на тему — межмуниципальное сотрудничество в рамках противодействия санкционному давлению. Изначально предполагалось, что физически на совещании будут присутствовать 11 мэров из 28, которые входят в ассоциацию «Города Урала».

Санкции со стороны Евросоюза и США по отношению к России стали ответом на объявление Москвой 24 февраля военной спецоперации «по денацификации и демилитаризации Украины». Президент России Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.

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