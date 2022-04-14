В Курганскую область вернутся заморозки

В Курганской области ночью с 17 на 18 апреля похолодает до -2 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.
«Прогноз погоды по Курганской области. 18.04.2022, ночь: -2,+3 градуса», — указано на сайте.
Также в прогнозе указано, что ночью с 16 на 17 апреля может похолодать до -1 градуса. По данным синоптиков, дневная температура воздуха может подняться 16 апреля до 17 градусов, 17 апреля — до 13 градусов, 18 апреля — до 14 градусов. 16 апреля порывы ветра могут достичь 14 метров в секунду. В остальные два дня скорость ветра может подняться до девяти метров в секунду.
15 апреля температура воздуха в Курганской области поднялась выше 20 градусов. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, в этот день она может превысить норму на 13 градусов.
В Курганской области ночью с 17 на 18 апреля похолодает до -2 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 18.04.2022, ночь: -2,+3 градуса», — указано на сайте. Также в прогнозе указано, что ночью с 16 на 17 апреля может похолодать до -1 градуса. По данным синоптиков, дневная температура воздуха может подняться 16 апреля до 17 градусов, 17 апреля — до 13 градусов, 18 апреля — до 14 градусов. 16 апреля порывы ветра могут достичь 14 метров в секунду. В остальные два дня скорость ветра может подняться до девяти метров в секунду. 15 апреля температура воздуха в Курганской области поднялась выше 20 градусов. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, в этот день она может превысить норму на 13 градусов.