Погорельцев из тюменской деревни переселят в другое село

18 апреля 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

В результате пожара в Глубокой получили повреждения пять жилых домов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Часть погорельцев из деревни Глубокое (Бердюжский район Тюменской области) переселят в другой населенный пункт, если у них будет такое желание. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. 16 апреля в деревне вспыхнул пожар, повредивший пять жилых домов. «У всех погорельцев разные жизненные ситуации. Кто-то хочет продолжить жить в своем доме, вести хозяйство, другим, например, пожилым людям, уже тяжело, и они готовы переехать поближе к родственникам в райцентр. Поручил главе [Бердюжского района Виктору Рейну] оперативно встретиться лично с каждым погорельцем и узнать, чего хотят люди», — написал глава региона. Кроме того, добавил Моор, не у всех в Глубокой были должным образом оформлены документы на недвижимость и землю. «Поручил коллегам в правительстве области выяснить все моменты с регистрацией имущества и помочь землякам. Эта работа должна быть произведена в кратчайшие сроки», — подчеркнул чиновник. Ранее URA.RU писало, что в результате пожара в Глубокой получили повреждения пять жилых домов и восемь нежилых строений. Никто не пострадал. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Часть погорельцев из деревни Глубокое (Бердюжский район Тюменской области) переселят в другой населенный пункт, если у них будет такое желание. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. 16 апреля в деревне вспыхнул пожар, повредивший пять жилых домов. «У всех погорельцев разные жизненные ситуации. Кто-то хочет продолжить жить в своем доме, вести хозяйство, другим, например, пожилым людям, уже тяжело, и они готовы переехать поближе к родственникам в райцентр. Поручил главе [Бердюжского района Виктору Рейну] оперативно встретиться лично с каждым погорельцем и узнать, чего хотят люди», — написал глава региона. Кроме того, добавил Моор, не у всех в Глубокой были должным образом оформлены документы на недвижимость и землю. «Поручил коллегам в правительстве области выяснить все моменты с регистрацией имущества и помочь землякам. Эта работа должна быть произведена в кратчайшие сроки», — подчеркнул чиновник. Ранее URA.RU писало, что в результате пожара в Глубокой получили повреждения пять жилых домов и восемь нежилых строений. Никто не пострадал.