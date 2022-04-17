17 апреля 2022
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Погорельцев из тюменской деревни переселят в другое село

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в снт Солнышко. Тюмень, пожар, пожарище, пепелище, огонь, последствия пожара, пожар на дачах
В результате пожара в Глубокой получили повреждения пять жилых домов (архивное фото) Фото:

Часть погорельцев из деревни Глубокое (Бердюжский район Тюменской области) переселят в другой населенный пункт, если у них будет такое желание. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. 16 апреля в деревне вспыхнул пожар, повредивший пять жилых домов.

«У всех погорельцев разные жизненные ситуации. Кто-то хочет продолжить жить в своем доме, вести хозяйство, другим, например, пожилым людям, уже тяжело, и они готовы переехать поближе к родственникам в райцентр. Поручил главе [Бердюжского района Виктору Рейну] оперативно встретиться лично с каждым погорельцем и узнать, чего хотят люди», — написал глава региона.

Кроме того, добавил Моор, не у всех в Глубокой были должным образом оформлены документы на недвижимость и землю. «Поручил коллегам в правительстве области выяснить все моменты с регистрацией имущества и помочь землякам. Эта работа должна быть произведена в кратчайшие сроки», — подчеркнул чиновник.

Ранее URA.RU писало, что в результате пожара в Глубокой получили повреждения пять жилых домов и восемь нежилых строений. Никто не пострадал.

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Часть погорельцев из деревни Глубокое (Бердюжский район Тюменской области) переселят в другой населенный пункт, если у них будет такое желание. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. 16 апреля в деревне вспыхнул пожар, повредивший пять жилых домов. «У всех погорельцев разные жизненные ситуации. Кто-то хочет продолжить жить в своем доме, вести хозяйство, другим, например, пожилым людям, уже тяжело, и они готовы переехать поближе к родственникам в райцентр. Поручил главе [Бердюжского района Виктору Рейну] оперативно встретиться лично с каждым погорельцем и узнать, чего хотят люди», — написал глава региона. Кроме того, добавил Моор, не у всех в Глубокой были должным образом оформлены документы на недвижимость и землю. «Поручил коллегам в правительстве области выяснить все моменты с регистрацией имущества и помочь землякам. Эта работа должна быть произведена в кратчайшие сроки», — подчеркнул чиновник. Ранее URA.RU писало, что в результате пожара в Глубокой получили повреждения пять жилых домов и восемь нежилых строений. Никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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