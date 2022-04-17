Часть тюменских автовладельцев хотят освободить от налога

Депутаты Тюменской областной думы предлагают освободить от транспортного налога владельцев электромобилей. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. По мнению депутатов, его принятие поспособствует развитию рынка экологичных автомобилей.
«Законопроектом предлагается освободить от уплаты транспортного налога всех владельцев электромобилей независимо от мощности. Это позволит не только увеличить количество таких автомобилей, но и увеличить приток инвестиций в отрасль технического обслуживания и ремонта электромобилей за счет развития соответствующей инфраструктуры», — говорится в документе.
Кроме того, законопроект предполагает льготы по уплате транспортного налога для автовладельцев, использующих машины с гибридным типом двигателя и тюменцев, заправляющих автомобили газом. Согласно документу, первым предлагается снизить ставку налога наполовину, вторым — уменьшить ставку на 1/5.
Авторами инициативы выступили депутаты облдумы Иван Вершинин, Артем Зайцев, Владимир Сысоев, Глеб Трубин и Александр Чепик. Документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний бюджетного комитета регионального парламента.
Ранее URA.RU писало, что с 2016 года количество электромобилей в Тюменской области выросло в 60 раз. 85% тюменского автопарка электрокаров составляют Nissan Leaf. На втором месте — Mitsubishi Minicab Miev (5,13%), на третьем — Mitsubishi I-Miev (3,21%).
Депутаты Тюменской областной думы предлагают освободить от транспортного налога владельцев электромобилей. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. По мнению депутатов, его принятие поспособствует развитию рынка экологичных автомобилей. «Законопроектом предлагается освободить от уплаты транспортного налога всех владельцев электромобилей независимо от мощности. Это позволит не только увеличить количество таких автомобилей, но и увеличить приток инвестиций в отрасль технического обслуживания и ремонта электромобилей за счет развития соответствующей инфраструктуры», — говорится в документе. Кроме того, законопроект предполагает льготы по уплате транспортного налога для автовладельцев, использующих машины с гибридным типом двигателя и тюменцев, заправляющих автомобили газом. Согласно документу, первым предлагается снизить ставку налога наполовину, вторым — уменьшить ставку на 1/5. Авторами инициативы выступили депутаты облдумы Иван Вершинин, Артем Зайцев, Владимир Сысоев, Глеб Трубин и Александр Чепик. Документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний бюджетного комитета регионального парламента. Ранее URA.RU писало, что с 2016 года количество электромобилей в Тюменской области выросло в 60 раз. 85% тюменского автопарка электрокаров составляют Nissan Leaf. На втором месте — Mitsubishi Minicab Miev (5,13%), на третьем — Mitsubishi I-Miev (3,21%).