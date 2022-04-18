После падения с пятого этажа собака выжила, но находится в критическом состоянии (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мучившаяся от похмелья тюменка выбросила собаку с пятого этажа, потому что та мешала ей своим воем. Об этом в социальной сети рассказала местная зоозащитница Алеся Клочко. Животное находится в критическом состоянии, а на хозяйку написано заявление в полицию.

«19 апреля женщина в алкогольном опьянении скинула свою собаку с балкона пятого этажа. Со слов хозяйки, она была с похмелья, а собака выла и этим ей мешала», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» зоозащитница Алеся Клочко.

По словам девушки, происшествие случилось на улице Беляева. Животное чудом осталось живо, однако находится в критическом состоянии. После падения ее доставили к ветеринару. Он диагностировал многочисленные ушибы: у собаки отбито все тело, она мучается от боли, находится под капельницей.

«Заявление в полицию написано. Я требую привлечь хозяйку по статье за жестокое обращение с животными. В квартире у этой гражданки находилось еще две собаки, их мы забрали в присутствии полицейских», — рассказала Алеся Клочко. Сейчас зоозащитница проводит сбор средств на помощь пострадавшей собаке и двум другим животным.