Курганцы, эвакуированные из аварийного дома, срочно ищут жилье

Жителей аварийного дома в Кургане временно расселили в гостиницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей в Кургане, которых экстренно эвакуировали, ищут новое жилье. Об этом рассказала одна из жительниц дома Надежда Елизарова во время прямого эфира, который вел депутат гордумы Яков Сидоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас живем в гостинице „Семья“ по улице Карбышева. Завтра, 22 апреля, последний день. А что дальше — неизвестно. В гостинице говорят, что может быть, администрация продлит. Администрация сегодня ничего не сказала. Нам нужно в срочном порядке искать новое жилье, вывозить оставшиеся вещи», — сообщила жительница Кургана.

Елизарова рассказала, что им предлагают маневренное жилье. Но, по словам горожанки, оно еще хуже, чем у них было. «Посмотрела комнату в общежитии по улице Карла Маркса. Комната „убитая“, двери и окна разбитые. Это трэш!», — призналась женщина.

В пресс-службе администрации Кургана URA.RU пояснили, если жителей устраивает расположение предоставляемого жилья, то его перед заселением уберут и освободят от вещей прежних хозяев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане дому №19 по пр. Машиностроителей отключили холодную воду. Курганцы начали вывозить вещи из аварийного дома. Заколачивали окна досками, опасаясь мародеров. В отношении должностных лиц администрации Кургана возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Прокуратура начала проверку действий чиновников городской администрации. В январе этого года из стен дома выпали маяки-щеломеры. В мэрии сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению, так как был признан аварийным после 1 января 2017 года.

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