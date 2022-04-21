Силовики продолжают работать в центре Илизарова после задержания бывшего замдиректора этого учреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудников Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова в Кургане опрашивают силовики в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении экс-замдиректора центра Ивана Фролова. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к медицинским кругам. По их данным, число подозреваемых может увеличиться.

«По делу Фролова опрашивают действующих сотрудников центра. Говорят о возможном участии в деле нескольких лиц», — рассказал инсайдер, работающий в федеральном медучреждении.

Другой источник из медиков обратил внимание, что рабочий стол подчиненной Фролова опустел. «Техника исчезла после обысков. Вероятно, ее изъяли для проведения оперативных действий. Сотрудница отвечала за подготовку конкурсной документации для проведения аукционов», — пояснил он.

Сотрудники в разговоре с URA.RU заявляют об уверенности, что силовики сделают правильные выводы после тщательного расследования. При этом они не верят в виновность Фролова. «Деньги, изъятые у него при обысках, около пяти миллионов рублей, он копил несколько лет на покупку квартиры», — обсуждают медики.

В пресс-службе УМВД по Курганской области сообщили URA.RU, что информация по уголовному делу не раскрывается в интересах следствия. В центре Илизарова поясняли, что не обладают информацией.

Ранее в областном УМВД сообщили URA.RU о задержании Фролова по подозрению в мошенничестве. Он якобы дал незаконное распоряжение сотрудникам контрактной службы заключать договоры на покупку товаров по завышенным ценам у определенной коммерческой организации. При обысках в доме подозреваемого изъято 10 тысяч долларов, 55 тысяч евро и 60 тысяч рублей. Позже появилась информация, что к конфликту и обыскам в центре Илизарова привело противоборство двух конкурентных групп руководителей и коммерческих компаний.

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