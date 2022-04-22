22 апреля 2022
21 апреля 2022

Тюменский губернатор показал школьникам, как убирать город

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Заседание тюменской областной думы. Тюмень, моор александр
Губернатор Тюменской области поблагодарил местных жителей за участие в субботнике Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в субботнике. Глава региона проводил уборку в сквере Школьный совместно с мэром города Русланом Кухаруком и учениками гимназии №16. Об этом Александр Моор сообщил в своем telegram-канале.

«Красил скамью вместе с девятиклассницей Елизаветой Хохолковой. Семья девушки переехала в Тюмень из Твери. Она рассказала, что поначалу переживала, но со временем город стал для нее родным», — рассказал губернатор Тюменской области. Глава региона отметил, что школьники и местные жители активно участвуют в общественной жизни.

Моор и Кухарук поблагодарили всех участников субботника за проделанную работу. Глава региона напомнил, что сквер Школьный участвует в голосовании федерального проекта «Комфортная городская среда».

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в субботнике. Глава региона проводил уборку в сквере Школьный совместно с мэром города Русланом Кухаруком и учениками гимназии №16. Об этом Александр Моор сообщил в своем telegram-канале. «Красил скамью вместе с девятиклассницей Елизаветой Хохолковой. Семья девушки переехала в Тюмень из Твери. Она рассказала, что поначалу переживала, но со временем город стал для нее родным», — рассказал губернатор Тюменской области. Глава региона отметил, что школьники и местные жители активно участвуют в общественной жизни. Моор и Кухарук поблагодарили всех участников субботника за проделанную работу. Глава региона напомнил, что сквер Школьный участвует в голосовании федерального проекта «Комфортная городская среда».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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