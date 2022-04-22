Тюменский губернатор показал школьникам, как убирать город

Губернатор Тюменской области поблагодарил местных жителей за участие в субботнике Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в субботнике. Глава региона проводил уборку в сквере Школьный совместно с мэром города Русланом Кухаруком и учениками гимназии №16. Об этом Александр Моор сообщил в своем telegram-канале.

«Красил скамью вместе с девятиклассницей Елизаветой Хохолковой. Семья девушки переехала в Тюмень из Твери. Она рассказала, что поначалу переживала, но со временем город стал для нее родным», — рассказал губернатор Тюменской области. Глава региона отметил, что школьники и местные жители активно участвуют в общественной жизни.

Моор и Кухарук поблагодарили всех участников субботника за проделанную работу. Глава региона напомнил, что сквер Школьный участвует в голосовании федерального проекта «Комфортная городская среда».