Тюменские зеки будут помогать в импортозамещении

Продукция, произведенная в тюменских ИК, поможет в импортозамещении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В УФСИН России по Тюменской области начали активно продвигать продукцию, созданную руками заключенных в исправительных колониях региона. Там уточнили, что основными направлениями деятельности производственного сектора регионального ФСИН являются металлообработка, деревообработка, легкая промышленность и производство продуктов питания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Основными направлениями деятельности производственного сектора УФСИН России по Тюменской области являются металлообработка, деревообработка, легкая промышленность, продукты питания, сельское хозяйство, строительные материалы (широкий спектр швейных изделий, разная мебель, обеденные зоны, здания арочные, торговые и остановочные павильоны, бытовки вахтовые, теплицы, малые архитектурные формы, шлакоблоки, пеноблоки, керамзитоблоки, тротуарная плитка, евробрусчатка и т.д)», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСИН.

Там добавили, что в исправительных колониях Тюменской области также научились делать эко-сумки и другие товары, которые могут помочь в импортозамещении. Среди потенциальных заказчиков продукции, сделанной руками зеков — крупные бизнесмены, государственные и муниципальные структуры.

Курс на импортозамещение Россия взяла в 2000-х годов, когда западные страны впервые применили практику введения санкций против РФ. Ограничения были усилены после вхождения республики Крым в состав Российской Федерации в 2014 году. Следующее ужесточение санкций, инициированное США и странами ЕС, произошло после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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