«Монетка» в ЯНАО взвинтила цену на социально значимый продукт

За две недели стоимость молока в «Монетке» выросла на 50 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Магазин торговой сети «Монетка» в Надыме (ЯНАО) взвинтил цену на молоко, которое входит в список социально значимых продуктов. За две недели стоимость товара выросла на 50 рублей, сообщила местная жительница в соцсети «ВКонтакте».

«Молоко „Село зеленое“ в „Монетке“ еще 2 недели назад стоило 129 рублей, сейчас оно 179! В магазинах цены космос на все. Мне, как матери в декрете и живущей на пособие по уходу за ребенком, просто стало невыносимо жить. Денег хватать перестало, даже на элементарные продукты, как жить-то. Когда закончится этот беспредельный подъем цен?», — написала анонимно автор в группе «Злой и добрый Надымчанин».

На жалобу горожанки отреагировала администрация города, объяснив, что в случае завышения цен на социально значимые продукты, необходимо обращаться в надзорные органы. При этом мэрия регулярно проводит мониторинг цен и при необходимости отправляет данные в прокуратуру. «По закону магазины самостоятельно устанавливают цены на продаваемые товары. Однако, в округе действуют предельные надбавки на социально значимые товары. Они установлены правительством округа», — подчеркнули там.

Агентство попыталось выяснить с чем связан рост цен на социально значимый продукт. Но на звонки корреспондента по номерам доступным в интернете представители магазин «Монетка» не ответили. Ранее сообщалось, что сеть супермаркетов «Магнит» в ЯНАО за сутки может изменять ценник до двух тысяч раз. Но несмотря на это, цена в магазинах на социально значимые товары остается прежней.

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