«Магнит» в ЯНАО объяснил частое изменение цен

Цены в магазинах «Магнит» могут меняться до двух тысяч раз за сутки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Сеть супермаркетов «Магнит» в ЯНАО за сутки может изменять ценник до двух тысяч раз. Это связано с тем, что многие иностранные компании резко покидают российский рынок из-за санкций со стороны Евросоюза. Но несмотря на это, цена на социально значимые товары остается прежней, рассказал URA.RU представитель магазинов «Магнит» в округе.

«Ситуация с ценообразованием сейчас нестабильная. Есть импортеры, которые в момент могут объявить о прекращении поставок и сотрудничестве с Россией. Финансовые и аналитические отделы компании в режиме онлайн мониторят рост цен на аналогичные товары, которые смогут заменить этого импортера. Также курс доллара и логистика. Как только увеличиваются расходы на транспортировку, тут же происходит рост цен. Данные об этом нам моментально передает служба информации», — поясняет он.

Сотрудники магазина добавил, что аналог приходится искать и в программах, в которых велся контроль цен и мониторинг продукции. Прекращая работу на территории России, многие разработчики блокируют программы для работы сетевых магазинов. Такие действия могут повлечь сбой в работе и контроле производства.

«Несмотря на все ситуации, которые могут произойти из-за западных санкции, мы стараемся вовремя устанавливать и отслеживать цены на продукты. Социально значимые товары в цене подниматься не будут. И если люди сами не буду создавать дефицит, то будет хватать мощностей для отечественного производства. Предприятиям не придется расширять штат и повышать цену на товар», — подчеркнул представитель «Магнита».

Ранее сеть супермаркетов «Магнит» объяснила, с чем связан рост цен на туалетную бумагу. Оказалось, что из-за ухода иностранных импортеров отечественные производители первое время не справлялись с потребительским спросом.

Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации, которую РФ проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях.

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