В Челябинске под завалами дома нашли мертвую девочку

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске огнеборцы при тушении в садовом товариществе «Тракторосад 2» двухэтажного деревянного дома обнаружили тело девочки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области.

«26 апреля на через систему „112“ на центральный пункт связи поступило сообщение о возгорании в садовом товариществе „Тракторосад 2“ Челябинского городского округа. По словам очевидцев, огненная стихия полностью охватила двухэтажный деревянный дачный дом. В ходе ликвидации последствий ЧП обнаружено тело девочки без признаков жизни», — отметили в ведомстве.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает испытательная пожарная лаборатория, психолог Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Прибывшие пожарные также получили информацию, что в полыхающем доме могут находиться бабушка и двое детей. Маленького мальчика обнаружили у соседей, он не пострадал, также, как и бабушка.

Благодаря грамотным действиям удалось локализовать и ликвидировать открытое горение на площади 150 квадратных метров и не допустить переход огня на соседние сооружения.