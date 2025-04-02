Путин принял кардиальное решение по мигрантам

Президент Владимир Путин принял кардинальное решение в работе с мигрантами. Своим указом он фактически возродил в России миграционную службу. Как объяснил URA.RU член президентского совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, созданная указом Путина Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев поможет вывести борьбу с незаконной миграцией на новый уровень, решить проблему с нехваткой полицейских и защитить страну.
«В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства внутренних дел Российской Федерации», — говорится в документе. Службу возглавил Андрей Кикоть, ранее занимавший пост заместителя генпрокурора.
Путин поручил правительству обдумать, какова должна быть предельная численность штата новой службы, а главе МВД Владимиру Колокольцеву — решить все оргвопросы. Поручения нужно выполнить в течение трех месяцев. Сам указ вступил в силу в день подписания (2 апреля).
Президент фактически создал аналог Федеральной миграционной службы, упраздненной в 2016 году. Эта структура должна будет решать проблемы с мигрантами, которые стали угрозой для России, считает правозащитник Кирилл Кабанов. «Это аналог ФМС. Но не некое усиление борьбы с незаконной миграцией, а выведение этой работы на новый уровень, потому что сейчас в МВД огромные проблемы: нехватка личного состава и многое другое.
Согласно решению правительства, тема миграции определяется как оказание услуг. Но она относится к сфере национальной безопасности. Поэтому было принято решение о создании специальной службы на базе МВД”, — пояснил Кабанов.
По его словам, в России усиливают контроль за приезжими и «наводят порядок в миграционной политике». Собеседник URA.RU подчеркнул, что бесконтрольный въезд мигрантов — угроза нацбезопасности, поэтому требуется перестройка всей нынешней системы надзора. «Президент говорил, что нам нужно сохранить Русский мир, нашу национальную идентичность. Если не решить проблему с мигрантами, мы можем потерять страну», — резюмировал Кабанов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.