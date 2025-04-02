02 апреля 2025

Избиение челябинских подростков привлекло внимание Бастрыкина

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель СК России поручил организовать проверку из-за избиения несовершеннолетних
Председатель СК России поручил организовать проверку из-за избиения несовершеннолетних Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с сообщениями о нападении на двух подростков в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Группа молодых людей в Челябинске избила несовершеннолетних. По данным соцмедиа, предположительно из-за ранее высказанных в их адрес оскорблений», — сообщила пресс-служба СКР в telegram-канале.

Глава СК России потребовал от руководителя регионального следственного управления Александра Колбасина оперативно провести доследственную проверку, установить все обстоятельства произошедшего и представить доклад. Инцидент произошел  26 марта в парке Плодушка. Группа из 10 человек набросилась на подростков, избив их. Сотрудники полиции установили всех участников драки

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с сообщениями о нападении на двух подростков в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Группа молодых людей в Челябинске избила несовершеннолетних. По данным соцмедиа, предположительно из-за ранее высказанных в их адрес оскорблений», — сообщила пресс-служба СКР в telegram-канале. Глава СК России потребовал от руководителя регионального следственного управления Александра Колбасина оперативно провести доследственную проверку, установить все обстоятельства произошедшего и представить доклад. Инцидент произошел  26 марта в парке Плодушка. Группа из 10 человек набросилась на подростков, избив их. Сотрудники полиции установили всех участников драки
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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