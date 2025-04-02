Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с сообщениями о нападении на двух подростков в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Группа молодых людей в Челябинске избила несовершеннолетних. По данным соцмедиа, предположительно из-за ранее высказанных в их адрес оскорблений», — сообщила пресс-служба СКР в telegram-канале.
Глава СК России потребовал от руководителя регионального следственного управления Александра Колбасина оперативно провести доследственную проверку, установить все обстоятельства произошедшего и представить доклад. Инцидент произошел 26 марта в парке Плодушка. Группа из 10 человек набросилась на подростков, избив их. Сотрудники полиции установили всех участников драки
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