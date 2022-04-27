Французская компания теряет миллиарды на проекте в ЯНАО

Санкции создают дополнительные риски для «Арктик СПГ 2» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies признала обесценение в 4,1 млрд долларов, в основном по проекту «Арктик СПГ 2». Об этом говорится в сообщении компании.

«TotalEnergies решила зафиксировать в своей отчетности по состоянию на 31 марта 2022 года обесценение в размере 4,1 млрд долларов США, в частности, в отношении «Арктик СПГ 2». 8 апреля властями Евросоюза были наложены новые санкции, в основном запрещающие экспорт из стран ЕС товаров и технологий для проектов по сжижению природного газа для российской компании. По всей видимости, эти новые запреты создают дополнительные риски для реализации проекта «Арктик СПГ 2», — приводит сообщение TotalEnergies « Интерфакс ».

22 марта компания сообщила, что, учитывая неопределенность, создаваемую санкциями в отношении возможности реализации проекта, решила больше не отражать доказанные запасы для «Арктик СПГ 2». Доля французской компании в проекте — 11,6%.

Ранее URA.RU сообщало, что новые санкции Евросоюза затруднили сотрудничество французской компании Technip Energies NV и НОВАТЭКа. Это может привести к значительному замедлению процесса работ над проектом «Арктик СПГ 2».

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ.

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