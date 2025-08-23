МО РФ: над регионами России было сбито 13 БПЛА

Над территорией Брянской области было сбито 12 БПЛА, сообщили в Минобороны
Над территорией Брянской области было сбито 12 БПЛА, сообщили в Минобороны

За утро, 23 августа, силами ПВО было уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Двадцать третьего августа т.г. в период с 9.30 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве. Информацию оно опубликовало в telegram-канале.

Сообщается, что большая часть украинских БПЛА была сбита над территорией Брянской области — 12 беспилотников. Также над Калужской областью был сбит один БПЛА.

