МО РФ: над регионами России было сбито 13 БПЛА

Над территорией Брянской области было сбито 12 БПЛА, сообщили в Минобороны
За утро, 23 августа, силами ПВО было уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Двадцать третьего августа т.г. в период с 9.30 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве. Информацию оно опубликовало в telegram-канале.
Сообщается, что большая часть украинских БПЛА была сбита над территорией Брянской области — 12 беспилотников. Также над Калужской областью был сбит один БПЛА.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!