Курганские мэры остались без отпусков

Главам городов и районов в Курганской области рекомендуют не брать отпуска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Главам городов, районов и округов в Курганской области не рекомендуют уходить в отпуска. Причины решения — пожары в регионе, ремонтная кампания и спецоперация на Украине, сообщили URA.RU источники, близкие к властям региона.

«Основные причины, по которым курганским мэрам не рекомендуют брать отпуска, являются пожары и ремонты объектов инфраструктуры. На принятое решение, возможно, повлияла и спецоперация на Украине», — рассказали инсайдеры.

Редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию направлен в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков не рекомендовал ключевым чиновникам брать отпуска. Основной аргумент — много работы. При этом, инсайдеры обсуждали, что в счет отпуска можно взять два или три дня.

Спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасс от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Приоритет российской армии — предотвращение жертв среди мирного населения. Жителям освобожденных территорий доставляют гуманитарный груз. Помощь оказывают как российские организации и компании, так и простые граждане.