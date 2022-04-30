Моор выступил с обращением к жителям

Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем Весны и Труда Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился с поздравлением к местным жителям. Глава региона поздравил тюменцев с праздником Весны и Труда, об этом Моор сообщил в своем telegram-канале.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Первомаем, праздником Весны и Труда! Наш регион богат славными трудовыми традициями, их заложили еще наши предки, которые осваивали этот суровый край, основывали города и села», — говорится в обращении губернатора.

Помимо этого он отметил, что перед россиянами стоят новые вызовы, российская экономика противостоит санкциям недружественных государств. «Выстоять в этой борьбе мы сможем только сообща, опираясь на традиции, заложенные нашими предками. Из личного вклада каждого человека складывается благополучие страны в целом», — сообщает Моор.

Ранее URA.RU писало, что глава региона в преддверии майских праздников призвал тюменцев не рисковать и убирать мусор и сухую траву вовремя. Также губернатор напомнил, что виновных в пожарах накажут по всей строгости закона.