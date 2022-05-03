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01 мая 2022

В Тюменской области две недели ищут исчезнувшего мужчину

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Клипарт. Виды города. Челябинск, вход запрещен, вход, мужчина
Мужчина ушел из дома еще 20 апреля, и по сей день о нем ничего неизвестно (архивное фото) Фото:

Две недели назад — 20 апреля — 56-летний житель Ялуторовска (Тюменская область) Дмитрий Бетехтин вышел из дома и исчез. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» по региону.

«Пропал Бетехтин Дмитрий Александрович, 56 лет. Днем 20 апреля ушел в неизвестном направлении из дома в Ялуторовске», — рассказали URA.RU в пресс-службе «ЛизаАлерт» по Тюменской области.

Мужчина был одет в коричневую куртку, синие джинсы и черные туфли. Его рост — 179 сантиметров, седые волосы, карие глаза.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении Дмитрия Бетехтина, просят позвонить в полицию по номеру 112. Также можно связаться с куратором поиска — 8-922-005-95-59.

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Две недели назад — 20 апреля — 56-летний житель Ялуторовска (Тюменская область) Дмитрий Бетехтин вышел из дома и исчез. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» по региону. «Пропал Бетехтин Дмитрий Александрович, 56 лет. Днем 20 апреля ушел в неизвестном направлении из дома в Ялуторовске», — рассказали URA.RU в пресс-службе «ЛизаАлерт» по Тюменской области. Мужчина был одет в коричневую куртку, синие джинсы и черные туфли. Его рост — 179 сантиметров, седые волосы, карие глаза. Граждан, располагающих информацией о местонахождении Дмитрия Бетехтина, просят позвонить в полицию по номеру 112. Также можно связаться с куратором поиска — 8-922-005-95-59.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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