В Тюменской области две недели ищут исчезнувшего мужчину

Мужчина ушел из дома еще 20 апреля, и по сей день о нем ничего неизвестно (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Две недели назад — 20 апреля — 56-летний житель Ялуторовска (Тюменская область) Дмитрий Бетехтин вышел из дома и исчез. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» по региону.

«Пропал Бетехтин Дмитрий Александрович, 56 лет. Днем 20 апреля ушел в неизвестном направлении из дома в Ялуторовске», — рассказали URA.RU в пресс-службе «ЛизаАлерт» по Тюменской области.

Мужчина был одет в коричневую куртку, синие джинсы и черные туфли. Его рост — 179 сантиметров, седые волосы, карие глаза.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении Дмитрия Бетехтина, просят позвонить в полицию по номеру 112. Также можно связаться с куратором поиска — 8-922-005-95-59.