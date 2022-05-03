Тюменцев предупредили об угрозе шторма

Гроза со штормовым ветром накроют регион 5 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Штормовой ветер и гроза ожидают жителей Тюменской области 5 мая. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по региону.

«5 мая на территории юга Тюменской области в дневные часы прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с», — рассказали URA.RU в управлении МЧС по региону.

Жителей просят быть крайне осторожными, держаться подальше от плохо закрепленных конструкций и линий электропередач. Пережидать шквальные порывы ветра рекомендуют в зданиях. Водителям советуют выбирать низкую скорость движения, следить за соблюдением дистанции, а при плохой видимости останавливаться на обочинах с включенными габаритными огнями.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ожидается резкое похолодание. Температура воздуха снизится сразу на 10 градусов в ночь на 7 мая.