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01 мая 2022

Тюменцев предупредили об угрозе шторма

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, поле, гроза, пасмурно, непогода, тучи, ливень, природа, дожди
Гроза со штормовым ветром накроют регион 5 мая Фото:

Штормовой ветер и гроза ожидают жителей Тюменской области 5 мая. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по региону.

«5 мая на территории юга Тюменской области в дневные часы прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с», — рассказали URA.RU в управлении МЧС по региону.

Жителей просят быть крайне осторожными, держаться подальше от плохо закрепленных конструкций и линий электропередач. Пережидать шквальные порывы ветра рекомендуют в зданиях. Водителям советуют выбирать низкую скорость движения, следить за соблюдением дистанции, а при плохой видимости останавливаться на обочинах с включенными габаритными огнями.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ожидается резкое похолодание. Температура воздуха снизится сразу на 10 градусов в ночь на 7 мая.

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Штормовой ветер и гроза ожидают жителей Тюменской области 5 мая. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по региону. «5 мая на территории юга Тюменской области в дневные часы прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с», — рассказали URA.RU в управлении МЧС по региону. Жителей просят быть крайне осторожными, держаться подальше от плохо закрепленных конструкций и линий электропередач. Пережидать шквальные порывы ветра рекомендуют в зданиях. Водителям советуют выбирать низкую скорость движения, следить за соблюдением дистанции, а при плохой видимости останавливаться на обочинах с включенными габаритными огнями. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ожидается резкое похолодание. Температура воздуха снизится сразу на 10 градусов в ночь на 7 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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