03 мая 2022

В Тюмени на Маяке нашли тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, полиция, полицейский автомобиль, ск, полицейское оцепление, машина, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
СК проводит проверку по факту гибели мужчины Фото:

В Тюмени на улице Восстания обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

«На улице Восстания в городе Тюмени обнаружено тело мужчины 1952 года рождения без внешних признаков криминальной смерти. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Предварительной причиной смерти могло стать заболевание сердца. Об этом сообщают осведомленные источники URA.RU.

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В Тюмени на улице Восстания обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области. «На улице Восстания в городе Тюмени обнаружено тело мужчины 1952 года рождения без внешних признаков криминальной смерти. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка», — говорится в сообщении пресс-службы. Предварительной причиной смерти могло стать заболевание сердца. Об этом сообщают осведомленные источники URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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