В Тюмени на Маяке нашли тело мужчины

СК проводит проверку по факту гибели мужчины
В Тюмени на улице Восстания обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.
«На улице Восстания в городе Тюмени обнаружено тело мужчины 1952 года рождения без внешних признаков криминальной смерти. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка», — говорится в сообщении пресс-службы.
Предварительной причиной смерти могло стать заболевание сердца. Об этом сообщают осведомленные источники URA.RU.
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