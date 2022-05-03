В Тюмени на Маяке нашли тело мужчины

04 мая 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

СК проводит проверку по факту гибели мужчины Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени на улице Восстания обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области. «На улице Восстания в городе Тюмени обнаружено тело мужчины 1952 года рождения без внешних признаков криминальной смерти. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка», — говорится в сообщении пресс-службы. Предварительной причиной смерти могло стать заболевание сердца. Об этом сообщают осведомленные источники URA.RU. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени на улице Восстания обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области. «На улице Восстания в городе Тюмени обнаружено тело мужчины 1952 года рождения без внешних признаков криминальной смерти. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка», — говорится в сообщении пресс-службы. Предварительной причиной смерти могло стать заболевание сердца. Об этом сообщают осведомленные источники URA.RU.