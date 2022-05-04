На данный момент расследование по уголовному делу продолжается. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ялуторовске возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который избил и изнасиловал женщину, после ее отказа вступать с ним в интимную близость. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

«Ялуторовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 39-летнего жителя города Ялуторовска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование)», — сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, вечером 3 мая, мужчина со своей 38-летней знакомой распивали алкогольные напитки. Подозреваемый предложил подруге вступить с ним в половую связь, но та отказалась. После чего мужчина избил тюменку и изнасиловал. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. На данный момент расследование по уголовному делу продолжается.