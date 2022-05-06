В ЯНАО активисты «Единой России» готовятся к 9 мая

Партия «Единая Россия» в ЯНАО принимает активное участие в подготовке к 9 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Региональное отделение партии «Единая Россия» принимает активное участие в праздничных мероприятиях: для ветеранов Ноябрьска члены партии «Единой России» провели медосмотр, а в Лабытнанги закупили продукты для солдатской каши. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» на странице регионального отделения партии «Единая Россия».

«Секретарь ноябрьского местного отделения партии «Единая Россия» Надежда Гудкова поздравила ветеранов с наступающим Днем Великой Победы, а заведующая поликлиникой Алена Федченко провела для них на дому врачебный осмотр. [Лабытнанги] готовится к празднованию, в местном отделении партии «Единая Россия» уже закупили продукты для приготовления традиционной «Солдатской каши», — сообщается на странице регионального отделения партии в соцсети «ВКонтакте».

В Ноябрьске активисты партии поздравили с наступающим Днем Победы двоих местных ветеранов: Лилиану Владимировну Колько и Клавдию Михайловну Чеснокову, и двоих, перевезенных родственниками с Донбасса. Это Надежда Иосифовна Ручко и Николай Захарович Длинный. Николай Захарович попросил Гудкову подарить ему Георгиевскую ленточку, так как свою он спрятал дома, в поселке Рубежном, и забыл при спешном отъезде.

В Лабытнанги местной партийной организацией закуплены и переданы поварам продукты для «солдатской каши». В День Победы походной кашей из полевой кухни угощают всех жителей и гостей города.

Также в группе «Единая Россия/Ямал» сообщается о поздравлении ветеранов Надыма. Там члены местного отделения партии подарили шестерым ветеранам чайные наборы.

Ранее URA.RU рассказало о том, что депутаты «Единой России» передадут жителям Донбасса Георгиевские ленточки. Акция «Георгиевская лента» в этом году пройдет очно в 30 странах, в том числе и на территории Донецкой и Луганской народных республик. Специальная военная операция, начатая Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, имеет целью защиту жителей Донбасса от постоянных обстрелов со стороны Украины. Народной милицией ЛДНР зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».

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