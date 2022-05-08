В Кургане праздник, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне завершился салютом. Фейерверки прогремели в 22:00, на площади имени Ленина.
В этом году торжественный парад Победы, в Кургане прошел на площади имени Ленина. Его провели в обычном офлайн-формате впервые с начала пандемии COVID. Главными гостями праздника стали ветераны.
Также в традиционном формате прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие губернатор Вадим Шумков и мэр Кургана Елена Ситникова. Шествие проводилось во всех регионах Кургана. В нем приняли участие около 63 тысяч жителей. Курганцы смогли пронести портреты своих родных героев, не доживших до празднования 77-летия Победы.
Впервые после начала пандемии COVID, празднование Дня Победы прошло в обычном формате
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В Кургане праздник, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне завершился салютом. Фейерверки прогремели в 22:00, на площади имени Ленина. В этом году торжественный парад Победы, в Кургане прошел на площади имени Ленина. Его провели в обычном офлайн-формате впервые с начала пандемии COVID. Главными гостями праздника стали ветераны. Также в традиционном формате прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие губернатор Вадим Шумков и мэр Кургана Елена Ситникова. Шествие проводилось во всех регионах Кургана. В нем приняли участие около 63 тысяч жителей. Курганцы смогли пронести портреты своих родных героев, не доживших до празднования 77-летия Победы.