В Кургане завершилось празднование Дня Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане праздник, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне завершился салютом. Фейерверки прогремели в 22:00, на площади имени Ленина.

В этом году торжественный парад Победы, в Кургане прошел на площади имени Ленина. Его провели в обычном офлайн-формате впервые с начала пандемии COVID. Главными гостями праздника стали ветераны.

Также в традиционном формате прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие губернатор Вадим Шумков и мэр Кургана Елена Ситникова. Шествие проводилось во всех регионах Кургана. В нем приняли участие около 63 тысяч жителей. Курганцы смогли пронести портреты своих родных героев, не доживших до празднования 77-летия Победы.

Впервые после начала пандемии COVID, празднование Дня Победы прошло в обычном формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На площади имени Ленина прогремел праздничный салют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тысячи курганцев посетили праздничные мероприятия на главной площади города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU