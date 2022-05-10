Энергетики заплатили больше 100 миллионов за ущерб природе ЯНАО

Апелляционный суд взыскал с ООО «Бурэнерго» 127 млн рублей за приченный вред природе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Энергетическая компания ООО «Бурэнерго» заплатит 127 млн рублей в качестве компенсации за причиненный во время строительных работ ущерб окружающей среде ЯНАО. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, взыскать компенсацию удалось в апелляционном суде.

«Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании с ООО „Бурэнерго“ 127 млн рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного организацией окружающей среде. В результате противоправного осуществления строительных работ причинен вред земельному участку площадью более 14 гектар», — говорится в сообщении.

Суд первой инстанции, вопреки статье 42 Земельного кодекса и статье 49 Градостроительного кодекса РФ, отказал в удовлетворении иска. В результате чего прокурор обжаловал решение в апелляционном порядке.

Агентство обратилось за комментарием в ООО «Бурэнерго». На момент публикации ответа не поступило.