Пожар произошел в поселке Чистопрудном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Кетовском районе (Курганская область), на кладбище в поселке Чистопрудный, которое является незаконным, произошел пожар. Огонь затронул часть могил. Как это место выглядит после пожара можно увидеть в фотографиях и видео URA.RU.

«На кладбище огонь прошел по тем участкам, где было много деревьев. Там, где их было мало, огонь останавливался. Сгорела меньшая часть кладбища», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

Из-за пожара на кладбище сгорела и закоптилась часть крестов. Также копоть можно заметить на оградах. 11 мая на кладбище приехали местные жители, чтобы проверить состояние могил родственников и, при необходимости, привести их в порядок.

10 мая в лесах поселка Чистопрудного и деревни Костоусово произошел природный пожар. Из-за опасной обстановки из населенных пунктов эвакуировали около 150 человек.

В некоторых местах еще тлеют угли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Местные жители приезжают, чтобы проверить состояние могил родственников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожар коснулся тех мест, где было больше деревьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большую часть кладбища огонь не тронул Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожар повредил кресты, ограды и памятники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU