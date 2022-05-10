В Кетовском районе (Курганская область), на кладбище в поселке Чистопрудный, которое является незаконным, произошел пожар. Огонь затронул часть могил. Как это место выглядит после пожара можно увидеть в фотографиях и видео URA.RU.
«На кладбище огонь прошел по тем участкам, где было много деревьев. Там, где их было мало, огонь останавливался. Сгорела меньшая часть кладбища», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
Из-за пожара на кладбище сгорела и закоптилась часть крестов. Также копоть можно заметить на оградах. 11 мая на кладбище приехали местные жители, чтобы проверить состояние могил родственников и, при необходимости, привести их в порядок.
10 мая в лесах поселка Чистопрудного и деревни Костоусово произошел природный пожар. Из-за опасной обстановки из населенных пунктов эвакуировали около 150 человек.
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В Кетовском районе (Курганская область), на кладбище в поселке Чистопрудный, которое является незаконным, произошел пожар. Огонь затронул часть могил. Как это место выглядит после пожара можно увидеть в фотографиях и видео URA.RU. «На кладбище огонь прошел по тем участкам, где было много деревьев. Там, где их было мало, огонь останавливался. Сгорела меньшая часть кладбища», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Из-за пожара на кладбище сгорела и закоптилась часть крестов. Также копоть можно заметить на оградах. 11 мая на кладбище приехали местные жители, чтобы проверить состояние могил родственников и, при необходимости, привести их в порядок. 10 мая в лесах поселка Чистопрудного и деревни Костоусово произошел природный пожар. Из-за опасной обстановки из населенных пунктов эвакуировали около 150 человек.