10 мая 2022

Под Курганом сгорела часть незаконного кладбища. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кладбище в посёлке Чистопрудное. Курган
Пожар произошел в поселке Чистопрудном Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

В Кетовском районе (Курганская область), на кладбище в поселке Чистопрудный, которое является незаконным, произошел пожар. Огонь затронул часть могил. Как это место выглядит после пожара можно увидеть в фотографиях и видео URA.RU.

«На кладбище огонь прошел по тем участкам, где было много деревьев. Там, где их было мало, огонь останавливался. Сгорела меньшая часть кладбища», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

Из-за пожара на кладбище сгорела и закоптилась часть крестов. Также копоть можно заметить на оградах. 11 мая на кладбище приехали местные жители, чтобы проверить состояние могил родственников и, при необходимости, привести их в порядок.

10 мая в лесах поселка Чистопрудного и деревни Костоусово произошел природный пожар. Из-за опасной обстановки из населенных пунктов эвакуировали около 150 человек.

Кладбище в поселке Чистопрудное. Курган
В некоторых местах еще тлеют угли
Фото:
Кладбище в поселке Чистопрудное. Курган
Местные жители приезжают, чтобы проверить состояние могил родственников
Фото:
Кладбище в поселке Чистопрудное. Курган
Пожар коснулся тех мест, где было больше деревьев
Фото:
Кладбище в поселке Чистопрудное. Курган
Большую часть кладбища огонь не тронул
Фото:
Кладбище в поселке Чистопрудное. Курган
Пожар повредил кресты, ограды и памятники
Фото:

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан».

В Кетовском районе (Курганская область), на кладбище в поселке Чистопрудный, которое является незаконным, произошел пожар. Огонь затронул часть могил. Как это место выглядит после пожара можно увидеть в фотографиях и видео URA.RU. «На кладбище огонь прошел по тем участкам, где было много деревьев. Там, где их было мало, огонь останавливался. Сгорела меньшая часть кладбища», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Из-за пожара на кладбище сгорела и закоптилась часть крестов. Также копоть можно заметить на оградах. 11 мая на кладбище приехали местные жители, чтобы проверить состояние могил родственников и, при необходимости, привести их в порядок. 10 мая в лесах поселка Чистопрудного и деревни Костоусово произошел природный пожар. Из-за опасной обстановки из населенных пунктов эвакуировали около 150 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...