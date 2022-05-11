Председатель Тюменского облсуда обеднел на 4,4 млн рублей

Председатель Тюменского облсуда потерял в доходах, но купил новую машину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов в 2021 году получил доход в 5,2 млн рублей, что на 4,4 млн меньше, чем за 2020 год. Такие сведения содержатся в декларации, размещенной на сайте суда. При этом за год председатель органа успел поменять машину.

«Вячеслав Антропов, председатель Тюменского областного суда. Декларированный доход за 2021 год — 5,27 млн рублей. За 2020-й год — 9,66 млн рублей», — такие данные приводятся в декларации, размещенной на сайте суда.

В позапрошлом году Вячеслав Антропов владел автомобилем Volkswagen Passat. В 2021-м в его декларации появилась другая машина — внедорожник Volkswagen Touareg, в то время как легковое авто исчезло.

Супруга председателя суда также стала чуть менее обеспеченной. В 2020-м она заработала 1,65 млн рублей, в 2021-м — 1,59 млн. Список имущества у Антроповых остался прежним.

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