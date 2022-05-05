05 мая 2022

Жена депутата гордумы Тюмени заработала в 7 раз больше мужа. Топ самых богатых супруг парламентариев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, рубли, деньги
Доходы Дмитрия Елагина сильно уступают заработку его супруги Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Жена депутата городской думы Тюмени Дмитрия Елагина за год заработала в семь раз больше, чем ее муж. Данные приводятся в декларациях парламентариев за 2021 год, опубликованных на сайте думы.

«Дмитрий Елагин: общая сумма дохода за 2021 год — 3,9 млн рублей (в том числе, от отчуждения имущества — 2,4 млн рублей). Супруга: годовой доход — 11,3 млн рублей», — такие данные приводятся в декларации депутата, опубликованной на сайте думы.

За 2021 год Дмитрий Елагин заработал 1,58 млн рублей. Остальное — доход от продажи имущества. Какого именно — неизвестно: в декларациях за два последних года список недвижимости и автомобилей, принадлежащих депутату, не изменился. Таким образом, учитывая «чистый» доход, жена Елагина заработала в семь раз больше супруга.

Что до остальных вторых половин парламентариев, то у самых богатых из них суммы доходов складывались после реализации имущества. Топ-5 выглядит так:

  • жена Андрея Голоуса — 17,9 млн рублей (в том числе от продажи — 16,2 млн);
  • супруга Андрея Потапова — 5,9 млн (5,88 — реализация имущества);
  • вторая половина Антона Терехина — 5,8 млн (3,35 млн);
  • жена Александра Гунбина — 5,5 млн (5,15 млн);
  • супруга Степана Киричука — 3,5 млн рублей.

Ранее URA.RU писало о самых богатых женах депутатов Тюменской областной думы. Самой обеспеченной стала супруга Сергея Романова.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени».

Жена депутата городской думы Тюмени Дмитрия Елагина за год заработала в семь раз больше, чем ее муж. Данные приводятся в декларациях парламентариев за 2021 год, опубликованных на сайте думы. «Дмитрий Елагин: общая сумма дохода за 2021 год — 3,9 млн рублей (в том числе, от отчуждения имущества — 2,4 млн рублей). Супруга: годовой доход — 11,3 млн рублей», — такие данные приводятся в декларации депутата, опубликованной на сайте думы. За 2021 год Дмитрий Елагин заработал 1,58 млн рублей. Остальное — доход от продажи имущества. Какого именно — неизвестно: в декларациях за два последних года список недвижимости и автомобилей, принадлежащих депутату, не изменился. Таким образом, учитывая «чистый» доход, жена Елагина заработала в семь раз больше супруга. Что до остальных вторых половин парламентариев, то у самых богатых из них суммы доходов складывались после реализации имущества. Топ-5 выглядит так: Ранее URA.RU писало о самых богатых женах депутатов Тюменской областной думы. Самой обеспеченной стала супруга Сергея Романова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...