Доходы Дмитрия Елагина сильно уступают заработку его супруги Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Жена депутата городской думы Тюмени Дмитрия Елагина за год заработала в семь раз больше, чем ее муж. Данные приводятся в декларациях парламентариев за 2021 год, опубликованных на сайте думы.

«Дмитрий Елагин: общая сумма дохода за 2021 год — 3,9 млн рублей (в том числе, от отчуждения имущества — 2,4 млн рублей). Супруга: годовой доход — 11,3 млн рублей», — такие данные приводятся в декларации депутата, опубликованной на сайте думы.

За 2021 год Дмитрий Елагин заработал 1,58 млн рублей. Остальное — доход от продажи имущества. Какого именно — неизвестно: в декларациях за два последних года список недвижимости и автомобилей, принадлежащих депутату, не изменился. Таким образом, учитывая «чистый» доход, жена Елагина заработала в семь раз больше супруга.

Что до остальных вторых половин парламентариев, то у самых богатых из них суммы доходов складывались после реализации имущества. Топ-5 выглядит так:

жена Андрея Голоуса — 17,9 млн рублей (в том числе от продажи — 16,2 млн);

супруга Андрея Потапова — 5,9 млн (5,88 — реализация имущества);

вторая половина Антона Терехина — 5,8 млн (3,35 млн);

жена Александра Гунбина — 5,5 млн (5,15 млн);

супруга Степана Киричука — 3,5 млн рублей.

Ранее URA.RU писало о самых богатых женах депутатов Тюменской областной думы. Самой обеспеченной стала супруга Сергея Романова.