Жена депутата городской думы Тюмени Дмитрия Елагина за год заработала в семь раз больше, чем ее муж. Данные приводятся в декларациях парламентариев за 2021 год, опубликованных на сайте думы.
«Дмитрий Елагин: общая сумма дохода за 2021 год — 3,9 млн рублей (в том числе, от отчуждения имущества — 2,4 млн рублей). Супруга: годовой доход — 11,3 млн рублей», — такие данные приводятся в декларации депутата, опубликованной на сайте думы.
За 2021 год Дмитрий Елагин заработал 1,58 млн рублей. Остальное — доход от продажи имущества. Какого именно — неизвестно: в декларациях за два последних года список недвижимости и автомобилей, принадлежащих депутату, не изменился. Таким образом, учитывая «чистый» доход, жена Елагина заработала в семь раз больше супруга.
Что до остальных вторых половин парламентариев, то у самых богатых из них суммы доходов складывались после реализации имущества. Топ-5 выглядит так:
- жена Андрея Голоуса — 17,9 млн рублей (в том числе от продажи — 16,2 млн);
- супруга Андрея Потапова — 5,9 млн (5,88 — реализация имущества);
- вторая половина Антона Терехина — 5,8 млн (3,35 млн);
- жена Александра Гунбина — 5,5 млн (5,15 млн);
- супруга Степана Киричука — 3,5 млн рублей.
Ранее URA.RU писало о самых богатых женах депутатов Тюменской областной думы. Самой обеспеченной стала супруга Сергея Романова.
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