Жена экс-депутата-экстремиста стала самой бедной в облдуме Тюмени

20 апреля 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

За прошлый год Регина Юхневич заработала 31 тысячу рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Депутат Тюменской областной думы Регина Юхневич (жена экс-депутата Юрия Юхневича, признанного виновным в экстремизме) стала самой бедной среди коллег по результатам 2021 года. Декларации парламентариев опубликованы на сайте думы. Юхневич заработала всего 31 000 рублей. «Депутат Тюменской областной думы Регина Юхневич. Декларированный доход за 2021 год — 31 034 рубля», — такие данные значатся в декларации парламентария. В 2021 году Регина Юхневич стала депутатом впервые, по итогам выборов войдя в седьмой состав Тюменской областной думы. Ее выдвинули на замену супругу — экс-депутату Юрию Юхневичу, который избираться не смог, так как был признан виновным в распространении экстремистского видео. Меж тем по итогам 2020 года именно Юрий Юхневич был признан самым бедным парламентарием. Его доход составлял 363,3 тысячи рублей. В 2021 году он смог заработать больше — 404,9 тысяч. Ранее URA.RU писало о самых богатых депутатах Тюменской облдумы по итогам 2021 года. Рейтинг возглавил Игорь Нак. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Депутат Тюменской областной думы Регина Юхневич (жена экс-депутата Юрия Юхневича, признанного виновным в экстремизме) стала самой бедной среди коллег по результатам 2021 года. Декларации парламентариев опубликованы на сайте думы. Юхневич заработала всего 31 000 рублей. «Депутат Тюменской областной думы Регина Юхневич. Декларированный доход за 2021 год — 31 034 рубля», — такие данные значатся в декларации парламентария. В 2021 году Регина Юхневич стала депутатом впервые, по итогам выборов войдя в седьмой состав Тюменской областной думы. Ее выдвинули на замену супругу — экс-депутату Юрию Юхневичу, который избираться не смог, так как был признан виновным в распространении экстремистского видео. Меж тем по итогам 2020 года именно Юрий Юхневич был признан самым бедным парламентарием. Его доход составлял 363,3 тысячи рублей. В 2021 году он смог заработать больше — 404,9 тысяч. Ранее URA.RU писало о самых богатых депутатах Тюменской облдумы по итогам 2021 года. Рейтинг возглавил Игорь Нак.