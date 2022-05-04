Десятки погорельцев обратились в курганскую прокуратуру

В прокуратуру обратились 73 жителя Курганской области, пострадавшие от пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В прокуратуру за несколько дней обратились 73 жителя Курганской области, пострадавшие от ландшафтных пожаров. Мобильные приемные для погорельцев организованы по поручению прокурора области Андрея Назарова, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам проводимой работы, в том числе в выходные и праздничные дни, сотрудниками прокуратуры принято 73 гражданина, из которых 66 человек — это пострадавшие граждане, проживающие в СНТ „Малиновка“, трое — из деревни Моревское Варгашинского района и четверо — из Белозерского района деревни Волосникова. Также на телефон горячей линии прокуратуры поступило 13 звонков», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Обращения курганцев, утративших в пожаре имущество и жилье, связаны с порядком получения материальной помощи. Некоторые обращения касались порядка восстановления утраченных документов, а также восстановления энергоснабжения уцелевших домов. Гражданам будет оказана вся необходимая правовая помощь, связанная с получением социальных выплат и восстановлением утраченных документов, отмечают в ведомстве. В регионе предусмотрена единовременная выплата пострадавшим в результате ЧС — 10 тыс. рублей на человека, при частичной утрате имущества первой необходимости — 30 тысяч рублей, при полной утрате имущества — 50 тысяч рублей. В случае утраты единственного жилья компенсация составит 300 тысяч рублей, при утрате садового домика — 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области произошли крупные ландшафтные пожары. В регионе был объявлен режим ЧС. В СНТ «Малиновка» Кургана сгорело 55 домов. Некоторые жители дачного поселка остались без жилья. Леса горели в ряде районов области. Помощь погорельцам принимают в Кургане, Белозерском, Варгашинском и Кетовском районах. Экс-чиновник назвал URA.RU причину лесных пожаров в Кетовском районе. Губернатор Вадим Шумков поручил проверить работу арендаторов лесов.

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