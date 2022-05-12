12 мая 2022

В тюменский избирком ищут инженера на зарплату вдвое ниже средней

© Служба новостей «URA.RU»
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Главному инженеру в избиркоме готовы платить 25 тысяч рублей Фото:

В избирательную комиссию Тюменской области требуется главный инженер на зарплату в 25 тысяч рублей. Вакансия размещена на официальном сайте избиркома. При этом указанная зарплата более чем в два раза ниже средней по региону.

«На должность главного инженера назначается лицо, имеющее образование по уровню не ниже среднего специального и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее трех лет. Ежемесячная заработная плата 25 000 руб», — говорится в объявлении.

Согласно вакансии, будущему работнику предстоит формировать потребности избиркома в канцелярских принадлежностях и прочих товарно-материальных ценностях, оформлять заявки на закупку, проводить инвентаризацию имущества, организовывать совещания и конференции. «Режим работы — пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 час, суббота и воскресенье — выходные дни», — значится в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что средняя зарплата в Тюменской области составила 53600 рублей. Кроме того, в Тюмени ищут бетонщиков, которым готовы платить от 450 до 500 тысяч рублей.

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В избирательную комиссию Тюменской области требуется главный инженер на зарплату в 25 тысяч рублей. Вакансия размещена на официальном сайте избиркома. При этом указанная зарплата более чем в два раза ниже средней по региону. «На должность главного инженера назначается лицо, имеющее образование по уровню не ниже среднего специального и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее трех лет. Ежемесячная заработная плата 25 000 руб», — говорится в объявлении. Согласно вакансии, будущему работнику предстоит формировать потребности избиркома в канцелярских принадлежностях и прочих товарно-материальных ценностях, оформлять заявки на закупку, проводить инвентаризацию имущества, организовывать совещания и конференции. «Режим работы — пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 час, суббота и воскресенье — выходные дни», — значится в объявлении. Ранее URA.RU писало, что средняя зарплата в Тюменской области составила 53600 рублей. Кроме того, в Тюмени ищут бетонщиков, которым готовы платить от 450 до 500 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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