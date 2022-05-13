В Тюмени изнасиловали девочку-подростка

Инцидент произошел 13 мая вечером в одном из домов по улице Республики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени изнасиловали несовершеннолетнюю. Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Инцидент произошел в одном из домов по улице Республики.

«13 мая около 17:50 неустановленное лицо, находясь в доме по улице Республики, изнасиловал гражданку „Н“ 2006 года рождения. Подозревается ранее не судимый гражданин Азербайджана 1998 года рождения», — пишет издание со ссылкой на ориентировку, которая имеется в распоряжении редакции.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области мужчина изнасиловал знакомую девушку. Его не устроил отказ вступать с ним в интимную близость.