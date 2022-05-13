В Тюмени изнасиловали девочку-подростка

В Тюмени изнасиловали несовершеннолетнюю. Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Инцидент произошел в одном из домов по улице Республики.
«13 мая около 17:50 неустановленное лицо, находясь в доме по улице Республики, изнасиловал гражданку „Н“ 2006 года рождения. Подозревается ранее не судимый гражданин Азербайджана 1998 года рождения», — пишет издание со ссылкой на ориентировку, которая имеется в распоряжении редакции.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области мужчина изнасиловал знакомую девушку. Его не устроил отказ вступать с ним в интимную близость.
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В Тюмени изнасиловали несовершеннолетнюю. Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Инцидент произошел в одном из домов по улице Республики. «13 мая около 17:50 неустановленное лицо, находясь в доме по улице Республики, изнасиловал гражданку „Н“ 2006 года рождения. Подозревается ранее не судимый гражданин Азербайджана 1998 года рождения», — пишет издание со ссылкой на ориентировку, которая имеется в распоряжении редакции. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области мужчина изнасиловал знакомую девушку. Его не устроил отказ вступать с ним в интимную близость.