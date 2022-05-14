14 мая 2022

Прокурор МУС отправит на Украину около 40 следователей

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Випы на улице. Челябинск., следователи
На Украину поедут 42 следователя для установления истины, заявил прокурор МУС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украину в ближайшее время отправятся 42 следователя для установления фактов и истины, среди них будут судмедэксперты и аналитики. Об этом заявил прокурор Международного суда (МУС) ООН Карим Хан.

«На следующей неделе 42 следователя будут отправлены на Украину. Это крупнейшая отправка, которую когда-либо предпринимало мое учреждение. 30 из них были прикомандированы правительством Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики», — сказал Хан французской газете Monde.

Он отметил, что, в первую очередь необходимо исследовать факты и установить истину. Вместе с тем, он подчеркнул, что не собирается делиться всеми сведениями, поскольку «обязан следить за действиями всех сторон в конфликте».

Спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля этого года. Приоритет российской армии отдается спасению мирного населения от обстрелов ВСУ и нацбатов, исключению напрасных жертв.

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На Украину в ближайшее время отправятся 42 следователя для установления фактов и истины, среди них будут судмедэксперты и аналитики. Об этом заявил прокурор Международного суда (МУС) ООН Карим Хан. «На следующей неделе 42 следователя будут отправлены на Украину. Это крупнейшая отправка, которую когда-либо предпринимало мое учреждение. 30 из них были прикомандированы правительством Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики», — сказал Хан французской газете Monde. Он отметил, что, в первую очередь необходимо исследовать факты и установить истину. Вместе с тем, он подчеркнул, что не собирается делиться всеми сведениями, поскольку «обязан следить за действиями всех сторон в конфликте». Спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля этого года. Приоритет российской армии отдается спасению мирного населения от обстрелов ВСУ и нацбатов, исключению напрасных жертв.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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