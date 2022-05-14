Прокурор МУС отправит на Украину около 40 следователей

15 мая 2022 в 01:54 Размер текста - 17 +

На Украину поедут 42 следователя для установления истины, заявил прокурор МУС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украину в ближайшее время отправятся 42 следователя для установления фактов и истины, среди них будут судмедэксперты и аналитики. Об этом заявил прокурор Международного суда (МУС) ООН Карим Хан. «На следующей неделе 42 следователя будут отправлены на Украину. Это крупнейшая отправка, которую когда-либо предпринимало мое учреждение. 30 из них были прикомандированы правительством Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики», — сказал Хан французской газете Monde. Он отметил, что, в первую очередь необходимо исследовать факты и установить истину. Вместе с тем, он подчеркнул, что не собирается делиться всеми сведениями, поскольку «обязан следить за действиями всех сторон в конфликте». Спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля этого года. Приоритет российской армии отдается спасению мирного населения от обстрелов ВСУ и нацбатов, исключению напрасных жертв. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

На Украину в ближайшее время отправятся 42 следователя для установления фактов и истины, среди них будут судмедэксперты и аналитики. Об этом заявил прокурор Международного суда (МУС) ООН Карим Хан. «На следующей неделе 42 следователя будут отправлены на Украину. Это крупнейшая отправка, которую когда-либо предпринимало мое учреждение. 30 из них были прикомандированы правительством Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики», — сказал Хан французской газете Monde. Он отметил, что, в первую очередь необходимо исследовать факты и установить истину. Вместе с тем, он подчеркнул, что не собирается делиться всеми сведениями, поскольку «обязан следить за действиями всех сторон в конфликте». Спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля этого года. Приоритет российской армии отдается спасению мирного населения от обстрелов ВСУ и нацбатов, исключению напрасных жертв.