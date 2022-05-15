Власти РФ продают свою долю в тюменской компании

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился продать долю РФ в капитале тюменской компании Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Правительство РФ выставило на торги акцию ОАО «Тарманское-Западное» (Тюменский район Тюменской области), находящуюся в федеральной собственности, по стоимости в 500 рублей. Информация о продаже представлена на сайте «Российского аукционного дома».

«Описание лота: одна именная акция ОАО „Тарманское-Западное“ (0,012% от уставного капитала Общества). Стоимость — 499,7 рублей. собственник имущества — Российская Федерация», — такие данные представлены в информации к аукциону.

Распоряжение о продаже акции тюменской компании, занимающейся добычей торфа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в конце мая 2021 года. В списке также значатся «Тюменская передвижная механизированная колонна» и «Тюменская противофонтанная часть».

Аукцион по продаже акций «Тарманское-Западное» будет проведен впервые. Он назначен на 16 июня.

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