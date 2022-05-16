16 мая 2022

В Тюмени ищут подростка, сбежавшего от следователей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, трудный подросток
Подросток сбежал из-под домашнего ареста, который ему назначили по делу о преступлении (архивное фото) Фото:

Несовершеннолетний тюменец, находящийся под домашним арестом, скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«В Тюмени подросток подозревается в совершении преступления. По решению суда он находился под домашним арестом. Однако нарушил меру пресечения и скрылся от следствия», — рассказали URA.RU в пресс-службе силового ведомства.

Сейчас молодой человек находится в розыске. Данные о преступлении, за которое парень попал под арест, в следственном комитете не раскрывают, так как подозреваемый является несовершеннолетним.

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Несовершеннолетний тюменец, находящийся под домашним арестом, скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «В Тюмени подросток подозревается в совершении преступления. По решению суда он находился под домашним арестом. Однако нарушил меру пресечения и скрылся от следствия», — рассказали URA.RU в пресс-службе силового ведомства. Сейчас молодой человек находится в розыске. Данные о преступлении, за которое парень попал под арест, в следственном комитете не раскрывают, так как подозреваемый является несовершеннолетним.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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