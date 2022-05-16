В Тюмени ищут подростка, сбежавшего от следователей

Подросток сбежал из-под домашнего ареста, который ему назначили по делу о преступлении (архивное фото)
Несовершеннолетний тюменец, находящийся под домашним арестом, скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.
«В Тюмени подросток подозревается в совершении преступления. По решению суда он находился под домашним арестом. Однако нарушил меру пресечения и скрылся от следствия», — рассказали URA.RU в пресс-службе силового ведомства.
Сейчас молодой человек находится в розыске. Данные о преступлении, за которое парень попал под арест, в следственном комитете не раскрывают, так как подозреваемый является несовершеннолетним.
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