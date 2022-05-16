В Тюмени ищут подростка, сбежавшего от следователей

17 мая 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Подросток сбежал из-под домашнего ареста, который ему назначили по делу о преступлении (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Несовершеннолетний тюменец, находящийся под домашним арестом, скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «В Тюмени подросток подозревается в совершении преступления. По решению суда он находился под домашним арестом. Однако нарушил меру пресечения и скрылся от следствия», — рассказали URA.RU в пресс-службе силового ведомства. Сейчас молодой человек находится в розыске. Данные о преступлении, за которое парень попал под арест, в следственном комитете не раскрывают, так как подозреваемый является несовершеннолетним. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Несовершеннолетний тюменец, находящийся под домашним арестом, скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «В Тюмени подросток подозревается в совершении преступления. По решению суда он находился под домашним арестом. Однако нарушил меру пресечения и скрылся от следствия», — рассказали URA.RU в пресс-службе силового ведомства. Сейчас молодой человек находится в розыске. Данные о преступлении, за которое парень попал под арест, в следственном комитете не раскрывают, так как подозреваемый является несовершеннолетним.