Власти Тюмени потратили из бюджета больше, чем заработали

20 мая 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

В первом квартале дефицит бюджета составил более 19% от суммы доходов Фото: Алексей Гущин © URA.RU Доходы казны Тюмени в первом квартале 2022 года превысили расходы на 1,3 млрд рублей. Данные представлены в отчете об исполнении бюджета, опубликованном администрацией города. «Утвердить отчет об исполнении бюджета Тюмени за первый квартал 2022 года по доходам в сумме 6,8 млрд рублей, по расходам в сумме 8,1 млрд рублей. Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1,3 млрд рублей», — говорится в документе, опубликованном администрацией города. За первый три месяца 2022 года больше всего бюджетных денег потратили на сферу образования. Расходы составили более четырех млрд рублей. На втором месте статья «Национальная экономика», которая обошлась в 2,2 млрд рублей. Больше всего пустили на развитие дорожно-транспортной сети — 1,3 млрд рублей. Третья позиция по расходам — социальная политика (612 млн рублей). По ней самые ощутимые суммы направили на социальное обеспечение граждан и охрану семьи и детства.

Доходы казны Тюмени в первом квартале 2022 года превысили расходы на 1,3 млрд рублей. Данные представлены в отчете об исполнении бюджета, опубликованном администрацией города. «Утвердить отчет об исполнении бюджета Тюмени за первый квартал 2022 года по доходам в сумме 6,8 млрд рублей, по расходам в сумме 8,1 млрд рублей. Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1,3 млрд рублей», — говорится в документе, опубликованном администрацией города. За первый три месяца 2022 года больше всего бюджетных денег потратили на сферу образования. Расходы составили более четырех млрд рублей. На втором месте статья «Национальная экономика», которая обошлась в 2,2 млрд рублей. Больше всего пустили на развитие дорожно-транспортной сети — 1,3 млрд рублей. Третья позиция по расходам — социальная политика (612 млн рублей). По ней самые ощутимые суммы направили на социальное обеспечение граждан и охрану семьи и детства.