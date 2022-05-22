Тюменский подросток на скутере сбил трехлетнего ребенка. Фото

23 мая 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Подросток сбил трехлетнего малыша в микрорайоне Казарово Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени 12-летний подросток на скутере сбил 3-летнего мальчика. Об этом URA.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции. Там уточнили, что ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в одну из городских больниц. «ДТП произошло сегодня на ул. Сазонова, 22 в микрорайоне Казарово. По предварительным данным, группа детей гуляла, направляясь на детскую площадку. 3-летний мальчик был со старшими братом и сестрой 6 и 10 лет. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть, где его сбил скутер. Пострадавший малыш в больнице. Предварительно, у него тяжелые повреждения», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области. В Госавтоинспекции добавили, что ребенок, пострадавший в ДТП, приехал в Тюмень с родителями из Ялуторовска в гости к родственникам. Взрослые в момент аварии находились дома. Скутер, на котором подросток сбил мальчика, принадлежит его отцу. Родители утверждают, что не разрешали школьнику на нем кататься. На мать юного водителя составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. ДТП произошло в тюменском микрорайоне Казарово УГИБДД по Тюменской области

В Тюмени 12-летний подросток на скутере сбил 3-летнего мальчика. Об этом URA.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции. Там уточнили, что ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в одну из городских больниц. «ДТП произошло сегодня на ул. Сазонова, 22 в микрорайоне Казарово. По предварительным данным, группа детей гуляла, направляясь на детскую площадку. 3-летний мальчик был со старшими братом и сестрой 6 и 10 лет. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть, где его сбил скутер. Пострадавший малыш в больнице. Предварительно, у него тяжелые повреждения», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области. В Госавтоинспекции добавили, что ребенок, пострадавший в ДТП, приехал в Тюмень с родителями из Ялуторовска в гости к родственникам. Взрослые в момент аварии находились дома. Скутер, на котором подросток сбил мальчика, принадлежит его отцу. Родители утверждают, что не разрешали школьнику на нем кататься. На мать юного водителя составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.