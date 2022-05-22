22 мая 2022
21 мая 2022
20 мая 2022

Тюменский подросток на скутере сбил трехлетнего ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
Подросток сбил трехлетнего малыша в микрорайоне Казарово Фото:

В Тюмени 12-летний подросток на скутере сбил 3-летнего мальчика. Об этом URA.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции. Там уточнили, что ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в одну из городских больниц.

«ДТП произошло сегодня на ул. Сазонова, 22 в микрорайоне Казарово. По предварительным данным, группа детей гуляла, направляясь на детскую площадку. 3-летний мальчик был со старшими братом и сестрой 6 и 10 лет. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть, где его сбил скутер. Пострадавший малыш в больнице. Предварительно, у него тяжелые повреждения», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области.

В Госавтоинспекции добавили, что ребенок, пострадавший в ДТП, приехал в Тюмень с родителями из Ялуторовска в гости к родственникам. Взрослые в момент аварии находились дома. Скутер, на котором подросток сбил мальчика, принадлежит его отцу. Родители утверждают, что не разрешали школьнику на нем кататься. На мать юного водителя составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

ДТП произошло в тюменском микрорайоне Казарово
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени»
Подписаться
В Тюмени 12-летний подросток на скутере сбил 3-летнего мальчика. Об этом URA.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции. Там уточнили, что ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в одну из городских больниц. «ДТП произошло сегодня на ул. Сазонова, 22 в микрорайоне Казарово. По предварительным данным, группа детей гуляла, направляясь на детскую площадку. 3-летний мальчик был со старшими братом и сестрой 6 и 10 лет. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть, где его сбил скутер. Пострадавший малыш в больнице. Предварительно, у него тяжелые повреждения», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области. В Госавтоинспекции добавили, что ребенок, пострадавший в ДТП, приехал в Тюмень с родителями из Ялуторовска в гости к родственникам. Взрослые в момент аварии находились дома. Скутер, на котором подросток сбил мальчика, принадлежит его отцу. Родители утверждают, что не разрешали школьнику на нем кататься. На мать юного водителя составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...