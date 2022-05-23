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20 мая 2022

Авиакомпания «Ямал» отменила рейсы на юг до конца мая

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Суперджет авиакомпании
Оформить возврат или обмен можно на сайте компании, по месту приобретения или, позвонив на горячую линию «Ямала» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Рейсы авиакомпании «Ямал» по южным направлениям отменены до 31 мая в связи с решением Росавиации продлить запрет полетов. Как сообщила пресс-служба перевозчика в своем telegram-канале, при дальнейших изменениях в расписании пассажиров дополнительно проинформируют на официальном сайте.

«Росавиация до 31 мая продлила временное закрытие воздушного пространства и ограничения работы ряда аэропортов на юге России. Рейсы авиакомпании „Ямал“ из аэропортов ЯНАО и Тюмени в Краснодар, Анапу, Симферополь и обратно отменяются», — передает пресс-служба. Оформить возврат или обмен можно на сайте компании, по месту приобретения или, позвонив на горячую линию «Ямала».

Ранее сообщалось, что авиакомпания отменила рейсы до 25 мая. В стране были отменены практически все рейсы к южным границам после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.

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Рейсы авиакомпании «Ямал» по южным направлениям отменены до 31 мая в связи с решением Росавиации продлить запрет полетов. Как сообщила пресс-служба перевозчика в своем telegram-канале, при дальнейших изменениях в расписании пассажиров дополнительно проинформируют на официальном сайте. «Росавиация до 31 мая продлила временное закрытие воздушного пространства и ограничения работы ряда аэропортов на юге России. Рейсы авиакомпании „Ямал“ из аэропортов ЯНАО и Тюмени в Краснодар, Анапу, Симферополь и обратно отменяются», — передает пресс-служба. Оформить возврат или обмен можно на сайте компании, по месту приобретения или, позвонив на горячую линию «Ямала». Ранее сообщалось, что авиакомпания отменила рейсы до 25 мая. В стране были отменены практически все рейсы к южным границам после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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