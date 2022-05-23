Авиакомпания «Ямал» отменила рейсы на юг до конца мая

Оформить возврат или обмен можно на сайте компании, по месту приобретения или, позвонив на горячую линию «Ямала» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Рейсы авиакомпании «Ямал» по южным направлениям отменены до 31 мая в связи с решением Росавиации продлить запрет полетов. Как сообщила пресс-служба перевозчика в своем telegram-канале, при дальнейших изменениях в расписании пассажиров дополнительно проинформируют на официальном сайте.

«Росавиация до 31 мая продлила временное закрытие воздушного пространства и ограничения работы ряда аэропортов на юге России. Рейсы авиакомпании „Ямал“ из аэропортов ЯНАО и Тюмени в Краснодар, Анапу, Симферополь и обратно отменяются», — передает пресс-служба. Оформить возврат или обмен можно на сайте компании, по месту приобретения или, позвонив на горячую линию «Ямала».

Ранее сообщалось, что авиакомпания отменила рейсы до 25 мая. В стране были отменены практически все рейсы к южным границам после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.