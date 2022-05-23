Военные призвали тюменских школьников идти в армию по контракту

24 мая 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

В центре Тюмени военные развернули пункт отбора на военную службу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Во время детского профориентационного фестиваля «МАЯК-2022» в центре Тюмени военные призывали школьников и подростков идти в армию сразу по контракту, миновав срочную службу. Об этом с места событий сообщил фотокорреспондент агентства Денис Моргунов. «На площади установили пункт отбора на военную службу по контракту. Там подросткам рассказывали о плюсах профессии военного. Например, о том, что можно подписать контракт вместо прохождения срочной военной службы», — сообщил Моргунов. В беседе с агентством инструктор пункта сбора на военную службу по контракту Денис Окольников подтвердил, что главная цель присутствия военных на профориентационном фестивале — информационно-разъяснительная работа со студентами и школьниками о контрактной службе. «Рассказать им, что после получения диплома о среднем или высшем образовании вместо службы по призыву можно пойти на военную службу по контракту. В таком случае призывник сам выбирает город и место службы. Если есть возможность, можно попасть на службу недалеко от Тюмени», — пояснил Окольников в разговоре с URA.RU. Он добавил, что чаще всего тюменские школьники и подростки приходили в пункт отбора на военную службу с вопросом о том, сколько денег получают контрактники. «По денежному довольствию — самый распространенный вопрос. Денежное довольствие на службе по контракту начинается от 35 тыс. рублей в месяц. Если рассматривать северные части, там уже от 70 тыс. рублей», — отметил собеседник агентства.

Во время детского профориентационного фестиваля «МАЯК-2022» в центре Тюмени военные призывали школьников и подростков идти в армию сразу по контракту, миновав срочную службу. Об этом с места событий сообщил фотокорреспондент агентства Денис Моргунов. «На площади установили пункт отбора на военную службу по контракту. Там подросткам рассказывали о плюсах профессии военного. Например, о том, что можно подписать контракт вместо прохождения срочной военной службы», — сообщил Моргунов. В беседе с агентством инструктор пункта сбора на военную службу по контракту Денис Окольников подтвердил, что главная цель присутствия военных на профориентационном фестивале — информационно-разъяснительная работа со студентами и школьниками о контрактной службе. «Рассказать им, что после получения диплома о среднем или высшем образовании вместо службы по призыву можно пойти на военную службу по контракту. В таком случае призывник сам выбирает город и место службы. Если есть возможность, можно попасть на службу недалеко от Тюмени», — пояснил Окольников в разговоре с URA.RU. Он добавил, что чаще всего тюменские школьники и подростки приходили в пункт отбора на военную службу с вопросом о том, сколько денег получают контрактники. «По денежному довольствию — самый распространенный вопрос. Денежное довольствие на службе по контракту начинается от 35 тыс. рублей в месяц. Если рассматривать северные части, там уже от 70 тыс. рублей», — отметил собеседник агентства.